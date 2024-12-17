Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: mahattan 09

- 03 Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kết hợp với kế toán trưởng làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Kiểm tra, đối chiếu hoá đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở.
Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu(nếu có).
Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra / đầu vào của toàn cty.
Theo dõi, báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của cty.
Cùng phối hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các đơn vị thành viên tập đoàn giữa báo cáo với quyết toán
Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất(nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).
Kiểm tra hoá đơn đầu vào trên thuế điện tử.
Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn cty.
Lập bảng kế danh sách lưu trữ, bảo quản hoá đơn thuế GTGT - NỘI BỘ theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để diều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cty để cơ sở biết thực hiện.
Lập kế hoạch thuế GTGT, thu nhập, doanh nghiệp, nộp ngân sách.
Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất hướng phù hợp.
Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của kế toán trưởng(trong quyền hạn quy định).
Lập báo cáo tài chính thuế cho các cty và tập đoàn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 27 tuổi đến 40 tuổi
Trình độ: Đại học.
Thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, và ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Thuế
Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty đa nghành nghề .
Tiếng Anh: đọc – viết.
Kỹ năng giao tiếp tốt, lập kế hoạch, cẩn thận; trung thực
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 – 15 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).
Có phụ cấp ăn trưa.
Thưởng Lễ Tết.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 60C đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job270019
