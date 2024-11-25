Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km9 Đường 356, Phường Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản của công ty
Kiểm tra chứng từ và định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết của GTGT đầu vào, đầu ra
Hạch toán trích khấu hao TSCĐ, CCDC, nghiệp vụ khác, kiểm tra hạch toán các sắc thuế theo quy định
Lập tờ khai các sắc thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý, quyết toán năm
Phối hợp với bộ phận TCHC hoàn thiện hồ sơ lương theo sổ kế toán thuế cho từng tháng, theo dõi, cân đối chi phí doanh thu theo Báo cáo tổng hợp cho phù hợp yêu cầu quản trị, thuế của Công ty
Phối hợp kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu theo quy định
In sổ chi tiết và sổ tổng hợp hàng tháng theo đúng quy định.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán thuế khi có yêu cầu.
Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty
Tham mưu cho Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng, Ban Giám đốc trong công tác kế toán tài chính
Phối hợp kế toán tổng hợp/ kế toán trưởng tính toán và đề xuất trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, BHXH
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng
Đề xuất, kiến nghị các vấn đề trong phạm vi, trách nhiệm công việc được giao và được quyết định các vấn đề công việc trong phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ hoặc được ủy quyền.
Đề xuất, và kiến nghị tất cả các vấn đề của cá nhân thực hiện.
Báo cáo công việc cho Kế toán Tổng hợp/ kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các kế toán, tài chính,...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng và biết sử dụng các phần mềm kế toán như misa, fast,....
Hiểu và nắm vững các nghiệp vụ tài chính kế toán
Tư duy tốt, nắm bắt nhanh, có trách nhiệm
Tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, không ngại khó
Khả năng thích nghi nhanh và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Lương T13 và hiệu quả kinh doanh
Thưởng các ngày lễ trong năm,
Tham gia đầy đủ BHXH,BHYT,BHTN theo quy định
Phép năm, Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

