Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

- Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào

- Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, tránh trường hợp sai lệch thông tin trên hóa đơn

- Hạch toán những nghiệp vụ vào phần mềm kế toán

- Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn

- Lập tờ khai thuế

- Làm sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính