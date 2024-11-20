Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào
- Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, tránh trường hợp sai lệch thông tin trên hóa đơn
- Hạch toán những nghiệp vụ vào phần mềm kế toán
- Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn
- Lập tờ khai thuế
- Làm sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ phúc lợi của công ty (tham gia đóng BHXH, tiền thưởng ngày lễ tết, thăm quan du lịch...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

