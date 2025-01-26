Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Thửa đất 1779 Phường Trần Hưng Đạo, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập hợp và thu thập hóa đơn, chứng từ phát sinh tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế để theo dõi và hạch toán.

Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phát sinh.

Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn GTGT.

Lập báo cáo tổng hợp báo cáo thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh hoàn thuế.

Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng tùy theo năng lực

Công ty hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động

12 ngày phép/ năm và nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước, du lịch hè

Khám sức khoẻ định kỳ

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên

