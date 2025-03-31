Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Vinhomes Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện kế toán nội bộ & kế toán thuế, đảm bảo sổ sách, chứng từ chính xác

Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm

Quản lý thu chi, công nợ, lương thưởng, BHXH cho nhân sự công ty

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác khi cần thiết

Các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 25 - 40 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10 triệu/tháng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin