Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM
- Hải Phòng: Vinhomes Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện kế toán nội bộ & kế toán thuế, đảm bảo sổ sách, chứng từ chính xác
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm
Quản lý thu chi, công nợ, lương thưởng, BHXH cho nhân sự công ty
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác khi cần thiết
Các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
