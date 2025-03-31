Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Vinhomes Marina, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện kế toán nội bộ & kế toán thuế, đảm bảo sổ sách, chứng từ chính xác
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm
Quản lý thu chi, công nợ, lương thưởng, BHXH cho nhân sự công ty
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác khi cần thiết
Các công việc kế toán khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 25 - 40 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, thuế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 10 triệu/tháng
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAVISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/71 đường Mai Trung Thứ, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

