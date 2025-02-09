Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công tác thu thập, cập nhật hồ sơ và hoànthiện chứng từ hạch toán theo Quy định
Công tác kiểm tra chứng từ đầu vào,thực hiện các thủ tục thanh toán
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN,...
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC,chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...
Công tác lập và gửi báo cáo và quyết toán thuế đến cơ quan chức năng kịp thời theo thời gian quy đinh
Công tác cập nhật,phổ biến và vận dụng các quy địnhpháp luật về thuế
Công tác bảo quản, lưu trữ và cung cấp chứng từ kế toán
Lập các báo cáo BCTC, báo cáo thuế tháng/quý / năm.
Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan thuế....
Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban Giám đốc tình hình tài chính,thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý năm.
Xửlý các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc và các yêu cầu phát sinh của phòng Kế toán Công ty.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: độ tuổi từ: 25 - 38
Tốt nghiệp các trường Đại học kinh tế, tài chính chuyên ngành Kế toán.
Ưu tiên các ứng viên đã có gia đình, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Xuất nhập khẩu trong lĩnh vực phân phối hàng điện máy.
Có tối thiểu3 -5 năm kinh nghiêm chuyên thuế
Có kiến thức nền tảng kế toán chắc chắn.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán.
Nhanhnhẹn, nhiệt tình, chịu khó, đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực.
Sửdụng máy tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán...)..

Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13– 15 triệu tùy theo năng lực
Được cấp máy tính và các các phươngtiện khác cho công việc
Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước
Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp,cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.
Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ATG Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

