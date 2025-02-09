Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Công tác thu thập, cập nhật hồ sơ và hoànthiện chứng từ hạch toán theo Quy định

Công tác kiểm tra chứng từ đầu vào,thực hiện các thủ tục thanh toán

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/TNDN,...

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC,chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới...

Công tác lập và gửi báo cáo và quyết toán thuế đến cơ quan chức năng kịp thời theo thời gian quy đinh

Công tác cập nhật,phổ biến và vận dụng các quy địnhpháp luật về thuế

Công tác bảo quản, lưu trữ và cung cấp chứng từ kế toán

Lập các báo cáo BCTC, báo cáo thuế tháng/quý / năm.

Chịu trách nhiệm về các giao dịch với cơ quan thuế....

Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban Giám đốc tình hình tài chính,thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý năm.

Xửlý các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc và các yêu cầu phát sinh của phòng Kế toán Công ty.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Nữ: độ tuổi từ: 25 - 38

Tốt nghiệp các trường Đại học kinh tế, tài chính chuyên ngành Kế toán.

Ưu tiên các ứng viên đã có gia đình, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Xuất nhập khẩu trong lĩnh vực phân phối hàng điện máy.

Có tối thiểu3 -5 năm kinh nghiêm chuyên thuế

Có kiến thức nền tảng kế toán chắc chắn.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán.

Nhanhnhẹn, nhiệt tình, chịu khó, đam mê, có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực.

Sửdụng máy tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán...)..

Thu nhập từ 13– 15 triệu tùy theo năng lực

Được cấp máy tính và các các phươngtiện khác cho công việc

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp,cơ hội thăng tiến cao. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước hiện hành.

Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan...

