Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Chuẩn bị các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm như: báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN….và các công việc khác liên quan tới lĩnh vực thuế;

Kiểm tra và kiểm soát chứng từ kế toán và các tiến trình kế toán chung của toàn Công ty;

Thực hiện việc đối chiếu tình hình nộp thuế với các cơ quan thuế;

Kiểm tra đối soát doanh thu, ghi nhận hạch toán và xử lý hoá đơn tài chính (hóa đơn đầu ra);

Tổ chức, triển khai và kiểm soát công tác kế toán thuế cho toàn bộ Công ty (Đảm bảo chi phí chi ra luôn được bám sát theo đúng kế hoạch ngân sách của công ty, đúng với quy định chi tiêu của công ty);

Rà soát, In, hoàn thiện, lưu giữ số liệu sổ sách thuế hàng năm; Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, đầy đủ và hợp lệ của các số liệu trên PM, chứng từ kế toán trong phạm vi phụ trách tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS);

Liên tục cập nhật các thông tư, quy định của CQ thuế, BTC tư vấn cho KTT, BGĐ để áp dụng vào thực tế của Công ty tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán/kiểm toán (Đặc biệt ưu tiên Tốt nghiệp trường Học viên tài chính, Học viện Ngân hang, Kinh tế quốc dân);

Có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc phụ trách kế toán thuế (Ưu tiên ứng viên đã trực tiếp quản lý/phụ trách quyết toán thuế; Ưu tiên ứng viên đã làm cho các công ty kiểm toán, tham gia vào thực hiện kiểm toán để DN được quyết toán thuế);

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp mô hình kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Cần người sẵn lòng vì công việc, tư duy cởi mở, nhanh nhẹn & hoạt bát.

Có khả năng sắp xếp xử lý công việc và chịu áp lực.

Am hiểu và sử dụng thành thạo phầm mềm kế toán Fast Business.

Nhiệt tình, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Tại Công ty TNHH TM G Collcet Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 12 – 15tr/tháng

Được làm việc với nhiều chuyên gia về tài chính & kế toán, cơ hội phát triển bản thân cao;

Được biết & làm việc với công cụ quản trị phân tích tài chính kế toán ưu việt;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ….;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển.

