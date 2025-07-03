Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

Mức lương 15 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh (toà Toyota), Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 27 Triệu

Giới thiệu vị trí

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế toán Thuế có kinh nghiệm, có khả năng độc lập xử lý toàn bộ mảng thuế doanh nghiệp. Vị trí này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ quy định thuế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm outsourcing.

Trách nhiệm

Thực hiện kê khai định kỳ, theo dõi chi tiết và quyết toán các loại thuế: FCT, PIT, GTGT, TNDN.

Rà soát toàn bộ số liệu kế toán – thuế từ các năm trước, phát hiện và xử lý sai sót nếu có.

Chuẩn bị hồ sơ làm việc với cơ quan thuế, hỗ trợ kiểm tra/thanh tra thuế (nếu phát sinh).

Kiểm tra tính hợp lý – hợp lệ của toàn bộ hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra.

Đối chiếu số liệu giữa kế toán và báo cáo thuế, đảm bảo nhất quán.

Theo dõi nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài (AWS, dịch vụ Nhật, v.v.).

Cập nhật các chính sách thuế mới và đề xuất giải pháp phù hợp với hoạt động doanh nghiệp.

Phối hợp cùng kế toán tổng hợp, nhân sự và các bộ phận liên quan đảm bảo tuân thủ chính sách thuế.

Với Mức Lương 15 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế tại công ty ngành phần mềm.

Am hiểu các quy định thuế tại Việt Nam và các vấn đề thực tế trong quyết toán thuế.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế và xử lý hồ sơ thanh tra, kiểm tra.

Ưu tiên ứng viên đã từng xử lý FCT, quyết toán nhiều kỳ, và rà soát dữ liệu lịch sử.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA…) và google workspace.

Kỹ năng làm việc độc lập, chính xác, trung thực, chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần phối hợp, chủ động, định hướng làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO Thì Được Hưởng Những Gì

Review tăng lương định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết ...)

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin