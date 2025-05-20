Tuyển Kế toán thuế Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 83 đường 32, phường Phú Thịnh, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN, và các loại thuế khác theo quy định.
Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra.
Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) cho cơ quan thuế.
Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Cập nhật, theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về thuế.
Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ khác khi cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Có từ 1–3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế (ưu tiên từng làm việc tại công ty dịch vụ kế toán hoặc công ty sản xuất).
Nắm vững và cập nhật thường xuyên các luật, quy định về thuế.
Sử dụng tốt phần mềm kế toán
Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu/ tháng
Thưởng, phụ cấp theo quy định công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

