Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Xuất hóa đơn, thu thập hóa đơn, chứng từ đầu ra và đầu của Công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Nộp báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Theo dõi và quản lý các khoản thuế phải nộp, đảm bảo không phát sinh nợ thuế.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế cho các bộ phận khác trong công ty.

Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.. hoặc ngành nghề có liên quan

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-15tr + pc ăn trưa + pc gửi xe.

Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật hằng năm theo quy định, tổ chức du lịch 1 lần/năm.

