Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

-Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

-Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

-Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên để bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền

-Hạch toán lên phần mềm kế toán đảm bảo phản ánh đúng nghiệp vụ kế toán phát sinh.

-Lập báo các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

-Kê khai thuế định kỳ

-Làm Bảo hiểm xã hội

-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Kế toán trưởng hoặc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.