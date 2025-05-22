Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunrise D KĐT The Manor Central Park

- Đại kim

- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

-Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
-Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.
-Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên để bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền
-Hạch toán lên phần mềm kế toán đảm bảo phản ánh đúng nghiệp vụ kế toán phát sinh.
-Lập báo các báo cáo quản trị theo yêu cầu.
-Kê khai thuế định kỳ
-Làm Bảo hiểm xã hội
-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Kế toán trưởng hoặc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có từ 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm về làm Thuế công ty, hộ kinh doanh.
Thành thạo PHẦN MỀM FAST.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ + Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7-37 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

