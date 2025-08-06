Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách toàn bộ công tác kế toán thuế của công ty.
Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thuế đảm bảo chính xác, kịp thời.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế phát sinh.
Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp thuế đúng thời hạn.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến kế toán thuế theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.
Lập các báo cáo tài chính liên quan đến thuế.
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.
Phân tích và đánh giá tình hình thuế của công ty, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế.
Thực hiện công việc theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết,...
Môi trường làm việc thân thiện, trưởng bộ phận dễ tính.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm (miễn phí suất người nhà).
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING

CÔNG TY CỔ PHẦN SILVERSPRING

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

