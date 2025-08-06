Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 261 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán và kiểm tra chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

Kê khai và quyết toán các loại thuế: GTGT, TNCN, TNDN…

Tính lương và thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho nhân sự.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chính sách tài chính, thuế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính.

Có 3–5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng.

Am hiểu quy định pháp luật về thuế, tài chính, bảo hiểm.

Có kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu hàng hoá.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý hàng nhập khẩu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KILA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 – 20 triệu đồng/tháng (theo năng lực & kinh nghiệm) + phụ cấp + thưởng doanh thu.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KILA

