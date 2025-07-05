Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
- Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 17 Triệu
- Cân đối các hóa đơn đầu vào để lập báo cáo thuế, kê khai thuế hàng tháng
- Viết hóa đơn GTGT đầu ra hàng tháng, biên lai thuế TNCN
- Tổng hợp xuất nhập tồn kho hàng tháng, cân đối hàng xuất ra dựa vào kế hoạch
- Tổng hợp và lập bảng kê đề nghị thanh toán các khoản thuế phải nộp theo quy định
- Viết UNC cho các khoản thanh toán qua chuyển khoản theo yêu cầu của KTT
- Theo dõi & bổ sung phụ lục các hợp đồng (nếu có) và hóa đơn Tài Chính nhằm đảm bảo tính hợp lý hợp lệ & các điều khoản thanh toán nhằm đạt điều kiện được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế VN.
- Cập nhật các chứng từ thu chi, sổ phụ các ngân hàng, nhập xuất , phiếu kế toán
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo yêu cầu của Kế toán trưởng , bảo mật số liệu kế toán
- Lập kế hoạch thuế theo năm tài chính
- Luôn cập nhật các thông tư mới nhất về thuế để vận dụng đúng cách hạch toán chính xác, tránh vi phạm luật Thuế
- Đi công tác (giao dịch Ngân hàng, Thuế, các đối tác) theo yêu cầu của Kế toán trưởng;
- Lập báo cáo Tài chính và các báo cáo khác theo luật thuế hiện hành
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của kế toán trưởng;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
- Tham gia vào việc xây dựng và phát triển các chính sách kế toán, tài chính và quy trình công việc của bộ phận kế toán;
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán
- Hiểu biết về quy định kế toán và thuế hiện hành.
- Sử dụng thành thạo bộ Office văn phòng: Word, Excel ...
- Ý thức làm việc tự giác, độc lập
Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm ,
- Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,
- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
