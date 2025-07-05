Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu

Mức lương 16 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

- Cân đối các hóa đơn đầu vào để lập báo cáo thuế, kê khai thuế hàng tháng

- Viết hóa đơn GTGT đầu ra hàng tháng, biên lai thuế TNCN

- Tổng hợp xuất nhập tồn kho hàng tháng, cân đối hàng xuất ra dựa vào kế hoạch

- Tổng hợp và lập bảng kê đề nghị thanh toán các khoản thuế phải nộp theo quy định

- Viết UNC cho các khoản thanh toán qua chuyển khoản theo yêu cầu của KTT

- Theo dõi & bổ sung phụ lục các hợp đồng (nếu có) và hóa đơn Tài Chính nhằm đảm bảo tính hợp lý hợp lệ & các điều khoản thanh toán nhằm đạt điều kiện được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế VN.

- Cập nhật các chứng từ thu chi, sổ phụ các ngân hàng, nhập xuất , phiếu kế toán

- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo yêu cầu của Kế toán trưởng , bảo mật số liệu kế toán

- Lập kế hoạch thuế theo năm tài chính

- Luôn cập nhật các thông tư mới nhất về thuế để vận dụng đúng cách hạch toán chính xác, tránh vi phạm luật Thuế

- Đi công tác (giao dịch Ngân hàng, Thuế, các đối tác) theo yêu cầu của Kế toán trưởng;

- Lập báo cáo Tài chính và các báo cáo khác theo luật thuế hiện hành

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của kế toán trưởng;

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

- Tham gia vào việc xây dựng và phát triển các chính sách kế toán, tài chính và quy trình công việc của bộ phận kế toán;

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học hệ chính quy, chuyên ngành Tài chính Kế toán (ưu tiên Kế toán các trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính...)

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán

- Hiểu biết về quy định kế toán và thuế hiện hành.

- Sử dụng thành thạo bộ Office văn phòng: Word, Excel ...

- Ý thức làm việc tự giác, độc lập

Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 15 triệu + thưởng

- Thưởng quý, lễ tết các ngày lễ trong năm ,

- Đi du lịch trong nước 2 lần/năm,

- Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS

