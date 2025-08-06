Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng trở thành NPP/Đại lý của công ty;

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới NPP/Đại lý trên toàn quốc;

- Trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, giao hàng, xuất hoá đơn, đốc thúc thanh toán...

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong;

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

- Hỗ trợ hệ thống NPP/Đại lý trong suốt quá trình hợp tác;

- Lên kế hoạch phát triển hệ thống và hỗ trợ khách hàng theo tuần, tháng, năm; - Báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm lên cấp quản lý về kết quả công việc, nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và cơ hội, tiềm năng cho sản phẩm của công ty...

- Chịu đánh giá kết quả làm việc dựa trên các chỉ số: Doanh số, Số lượng NPP/Đại lý được mở mới, Tỷ lệ khách hàng quay lại, Mức độ hài lòng của khách hàng.

- Nắm vững kiến thức về sản phẩm, hình thức thanh toán,quy trình chốt sales.

- Báo cáo đầy đủ, có đóng góp, gợi ý hoặc kế hoạch phát triển doanh thu của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh,...liên quan đến Kinh tế

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh online các mảng dược mỹ phẩm, thẩm mỹ, spa – - Am hiểu về kinh doanh và marketing

- Giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + hoa hồng

-Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng vào các ngày nghỉ lễ, ngày Tết, sinh nhật.

- Môi trường làm việc theo phong cách Nhật Bản, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát, YEP, Happy Friday…

- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK

