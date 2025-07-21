Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng KEYENCE CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

• Tìm kiếm, liên hệ và hợp tác với các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong nước và quốc tế.

• Chuẩn bị chứng từ và phối hợp với đơn vị giao nhận để xử lý các lô hàng xuất nhập khẩu ra nước ngoài.

• Chủ động làm việc với các bên liên quan như Khách hàng, Kho, Đơn vị giao nhận.

• Quản lý, cập nhật và xử lý thông tin đơn hàng trên hệ thống.

• Đảm bảo thời gian giao hàng chính xác và kịp thời theo yêu cầu của khách hàng.

• Xử lý và lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu cho cả lô hàng trong nước và quốc tế.

• Lập và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu.