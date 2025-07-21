Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng KEYENCE CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại KEYENCE CORPORATION
- Hà Nội: Tầng 27 và 28, Tháp 1, tòa Capital Place, số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
• Tìm kiếm, liên hệ và hợp tác với các đơn vị cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong nước và quốc tế.
• Chuẩn bị chứng từ và phối hợp với đơn vị giao nhận để xử lý các lô hàng xuất nhập khẩu ra nước ngoài.
• Chủ động làm việc với các bên liên quan như Khách hàng, Kho, Đơn vị giao nhận.
• Quản lý, cập nhật và xử lý thông tin đơn hàng trên hệ thống.
• Đảm bảo thời gian giao hàng chính xác và kịp thời theo yêu cầu của khách hàng.
• Xử lý và lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu cho cả lô hàng trong nước và quốc tế.
• Lập và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 23-28.
• Ngôn ngữ: tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng.
• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế....
• Có khả năng sắp xếp công việc và xử lý tình huống.
• Có kinh nghiệm khai báo hải quan trong xuất nhập khẩu (nước ngoài) hoặc làm việc trực tiếp với bộ phận hải quan là một lợi thế.
Tại KEYENCE CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KEYENCE CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
