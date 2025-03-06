Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mo Design Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mo Design Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Mo Design Studio
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Mo Design Studio

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Mo Design Studio

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 118/17 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận yêu cầu thanh toán, đối chiếu và thực hiện giao dịch ngân hàng
Kiểm tra, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn theo quy định, hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm
Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý, báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế năm, tờ khai cá nhân cho thuê tài sản
Kiểm tra, theo dõi các nghĩa vụ thuế, nộp các khoản nộp ngân sách Nhà nước đúng hạn
Làm hồ sơ BHXH, nộp tiền BHXH hàng tháng
Soạn thảo hợp đồng
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả từng hợp đồng
Ghi chép, báo cáo sổ quỹ công ty và dòng tiền theo từng hợp đồng
Quản lý, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành kế toán, thuế, BHXH.
Hiểu biết về quy trình và nghiệp vụ kế toán xây dựng
Thành thạo tin học văn phòng (excel, word) và phần mềm kế toán, bảo hiểm, thuế,...

Tại Công Ty TNHH Mo Design Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5 ngày / tuần ( Nghỉ thứ 7, chủ nhật)
Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia du lịch định kì theo quy định và tình hình tài chính của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mo Design Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Mo Design Studio

Công Ty TNHH Mo Design Studio

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118 Nguyễn văn hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Khu Vực

