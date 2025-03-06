Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mo Design Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Kế toán tổng hợp

Nhận yêu cầu thanh toán, đối chiếu và thực hiện giao dịch ngân hàng

Kiểm tra, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn theo quy định, hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm

Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý, báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế năm, tờ khai cá nhân cho thuê tài sản

Kiểm tra, theo dõi các nghĩa vụ thuế, nộp các khoản nộp ngân sách Nhà nước đúng hạn

Làm hồ sơ BHXH, nộp tiền BHXH hàng tháng

Soạn thảo hợp đồng

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả từng hợp đồng

Ghi chép, báo cáo sổ quỹ công ty và dòng tiền theo từng hợp đồng

Quản lý, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nắm vững các kiến thức chuyên ngành kế toán, thuế, BHXH.

Hiểu biết về quy trình và nghiệp vụ kế toán xây dựng

Thành thạo tin học văn phòng (excel, word) và phần mềm kế toán, bảo hiểm, thuế,...

Quyền Lợi

Làm việc 5 ngày / tuần ( Nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước.

Được tham gia du lịch định kì theo quy định và tình hình tài chính của công ty.

