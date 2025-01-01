Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR
- Hồ Chí Minh: 31 Võ Văn Vân, Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhập liệu, đối chiếu, theo dõi tồn kho, hàng hóa theo từng nhóm hàng, mặt hàng
Kiểm tra, kiểm kê định kì hàng hóa tồn kho, đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách
Theo dõi quỹ tiền mặt và cập nhật tình hình thu - chi tại phân xưởng
Theo dõi công nợ KH - NCC
Báo cáo thuế GTGT,TNCN hàng tháng và lập báo cáo tài chính cuối năm
Lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán theo quy định
Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho quản lý
Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận
Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhập liệu nhanh chính xác.
Sử dụng thành thạo phần mềm thuế, vi tính văn phòng: excel Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương căn bản + Thưởng KPIs + Chi phí phụ cấp khác
Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Thưởng Lễ Tết,...
Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
Xem xét tăng lương theo năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH dành cho người Lao động
Chế độ thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng
Làm việc trong môi trường đề cao tính phát huy năng lực, cạnh tranh, chuyên môn.
Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR
