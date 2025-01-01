Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhập liệu, đối chiếu, theo dõi tồn kho, hàng hóa theo từng nhóm hàng, mặt hàng

Kiểm tra, kiểm kê định kì hàng hóa tồn kho, đối chiếu số liệu thực tế và sổ sách

Theo dõi quỹ tiền mặt và cập nhật tình hình thu - chi tại phân xưởng

Theo dõi công nợ KH - NCC

Báo cáo thuế GTGT,TNCN hàng tháng và lập báo cáo tài chính cuối năm

Lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán theo quy định

Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho quản lý

Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam-Nữ tuổi từ 28-35

Nhập liệu nhanh chính xác.

Sử dụng thành thạo phần mềm thuế, vi tính văn phòng: excel Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 12-15 triệu

Thu nhập gồm: Lương căn bản + Thưởng KPIs + Chi phí phụ cấp khác

Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Thưởng Lễ Tết,...

Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

Xem xét tăng lương theo năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH dành cho người Lao động

Chế độ thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng

Làm việc trong môi trường đề cao tính phát huy năng lực, cạnh tranh, chuyên môn.

Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASNWINDOOR

