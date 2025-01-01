Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xử lý số liệu, rà soát, upload và điều chỉnh sổ sách.

Đối chiếu, hợp nhất sổ sách nội bộ và thuế, Thống kê chênh lệch và đề xuất giải pháp về vận hành, sổ sách.

Báo cáo thống kê, theo dõi số liệu cho KTT.

Các công việc khác theo yêu cầu của KTT.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm: KT tổng hợp, kế toán thuế nội bộ cho công ty sản xuất từ 2 năm.

Làm việc cho công ty có nhiều pháp nhân, group công ty, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hợp nhất sổ sách nội bộ và thuế: về mặt vận hành, doanh thu, chi phí.

Am hiểu quy định thuế.

Kinh nghiệm làm việc với kiểm toán big 4, quyết toán thuế.

Có tư duy dữ liệu tốt, giỏi excel.

Có trách nhiệm cao, chủ động, chịu được áp lực công việc.

Thích nghi nhanh và phối hợp tốt với các bộ phận.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Bao cơm trưa.

Chế độ đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Khám sức khỏe định kì.

Đánh giá năng lực 2 lần/ năm (tháng 6 và tháng 12).

Thưởng, lễ, tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

