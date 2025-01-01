Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Xử lý số liệu, rà soát, upload và điều chỉnh sổ sách.
Đối chiếu, hợp nhất sổ sách nội bộ và thuế, Thống kê chênh lệch và đề xuất giải pháp về vận hành, sổ sách.
Báo cáo thống kê, theo dõi số liệu cho KTT.
Các công việc khác theo yêu cầu của KTT.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm: KT tổng hợp, kế toán thuế nội bộ cho công ty sản xuất từ 2 năm.
Làm việc cho công ty có nhiều pháp nhân, group công ty, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Hợp nhất sổ sách nội bộ và thuế: về mặt vận hành, doanh thu, chi phí.
Am hiểu quy định thuế.
Kinh nghiệm làm việc với kiểm toán big 4, quyết toán thuế.
Có tư duy dữ liệu tốt, giỏi excel.
Có trách nhiệm cao, chủ động, chịu được áp lực công việc.
Thích nghi nhanh và phối hợp tốt với các bộ phận.
Làm việc cho công ty có nhiều pháp nhân, group công ty, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Hợp nhất sổ sách nội bộ và thuế: về mặt vận hành, doanh thu, chi phí.
Am hiểu quy định thuế.
Kinh nghiệm làm việc với kiểm toán big 4, quyết toán thuế.
Có tư duy dữ liệu tốt, giỏi excel.
Có trách nhiệm cao, chủ động, chịu được áp lực công việc.
Thích nghi nhanh và phối hợp tốt với các bộ phận.
Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận.
Bao cơm trưa.
Chế độ đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Khám sức khỏe định kì.
Đánh giá năng lực 2 lần/ năm (tháng 6 và tháng 12).
Thưởng, lễ, tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, ...
Bao cơm trưa.
Chế độ đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Khám sức khỏe định kì.
Đánh giá năng lực 2 lần/ năm (tháng 6 và tháng 12).
Thưởng, lễ, tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI