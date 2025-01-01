Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53

- 55 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khai báo tài chính và thuế , quản lí tài sản và kiểm kê tồn kho
Quản lí tài chính kế toán , ngân sách
Quản lí hồ sơ bhxh của nhân viên, đảm bảo đúng qui định và quyền lợi người lao dộng
Kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : ( ưu tiên biết tiếng trung )
Kinh nghiệm : tối thiểu 1 năm
Trình độ : tốt nghiệp các ngành liên quan
Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 85% lương chính thức
Lương chính thức : 12.000.000 - 18.000.000 ( trao đổi khi phỏng vấn)
BHXH theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53-55 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

