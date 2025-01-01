Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khai báo tài chính và thuế , quản lí tài sản và kiểm kê tồn kho

Quản lí tài chính kế toán , ngân sách

Quản lí hồ sơ bhxh của nhân viên, đảm bảo đúng qui định và quyền lợi người lao dộng

Kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : ( ưu tiên biết tiếng trung )

Kinh nghiệm : tối thiểu 1 năm

Trình độ : tốt nghiệp các ngành liên quan

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc : 85% lương chính thức

Lương chính thức : 12.000.000 - 18.000.000 ( trao đổi khi phỏng vấn)

BHXH theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM MYPAPA

