Tuyển Kế toán tổng hợp Học viện IvyPrep làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Học viện IvyPrep
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Học viện IvyPrep

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Học viện IvyPrep

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Trường Liên cấp Newton Hải Dương, Lô TH

- THCS Khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Tiến hành giao dịch thanh toán kịp thời và chính xác
Nhận thanh toán theo yêu cầu của Mua sắm hoặc Bộ phận khác được yêu cầu với sự chấp thuận của Người quản lý
Kiểm tra số dư ngân hàng hoặc Tiền mặt trước khi làm chứng từ thanh toán
Báo cáo thuế VAT, thuế TNCN của Cơ sở (theo dõi và yêu cầu kế toán gửi báo cáo đúng thời hạn
Theo dõi lịch trình khấu hao và kiểm soát khấu hao tài sản sửa chữa. Tiến hành phân tích tài sản cố định liên quan theo yêu cầu của quản lý
Lập Báo cáo tài chính, dự báo và lập ngân sách (Hàng tuần), dự báo dòng tiền (Hàng tuần) và phân tích tài chính.
Liên lạc với các phòng ban và làm việc để tính học phí, tiền đặt cọc
Giám sát kiểm toán và đánh giá tài chính hàng năm
Phát triển và bảo trì các hệ thống báo cáo tài chính bao gồm ngân sách doanh nghiệp, dự báo và lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn của cơ sở
Thực hiện các công việc được giao bởi Kế Toán Trưởng

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán hoặc tài chính
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm đã từng làm trong môi trường giáo dục là lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế.
Kỹ năng máy tính thành thạo: Word, Excel,...

Tại Học viện IvyPrep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: lên đến 13 triệu
Ăn trưa tại trường, chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding hàng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Chế độ ưu đãi cho con em khi theo học tại hệ thống
Nghỉ lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện IvyPrep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học viện IvyPrep

Học viện IvyPrep

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hà Nội Center Point 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

