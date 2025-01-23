Tuyển Kế toán tổng hợp Học viện IvyPrep làm việc tại Hải Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Trường Liên cấp Newton Hải Dương, Lô TH - THCS Khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Kế toán tổng hợp

Tiến hành giao dịch thanh toán kịp thời và chính xác

Nhận thanh toán theo yêu cầu của Mua sắm hoặc Bộ phận khác được yêu cầu với sự chấp thuận của Người quản lý

Kiểm tra số dư ngân hàng hoặc Tiền mặt trước khi làm chứng từ thanh toán

Báo cáo thuế VAT, thuế TNCN của Cơ sở (theo dõi và yêu cầu kế toán gửi báo cáo đúng thời hạn

Theo dõi lịch trình khấu hao và kiểm soát khấu hao tài sản sửa chữa. Tiến hành phân tích tài sản cố định liên quan theo yêu cầu của quản lý

Lập Báo cáo tài chính, dự báo và lập ngân sách (Hàng tuần), dự báo dòng tiền (Hàng tuần) và phân tích tài chính.

Liên lạc với các phòng ban và làm việc để tính học phí, tiền đặt cọc

Giám sát kiểm toán và đánh giá tài chính hàng năm

Phát triển và bảo trì các hệ thống báo cáo tài chính bao gồm ngân sách doanh nghiệp, dự báo và lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn của cơ sở

Thực hiện các công việc được giao bởi Kế Toán Trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm đã từng làm trong môi trường giáo dục là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm: Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế.

Kỹ năng máy tính thành thạo: Word, Excel,...

Được Hưởng Những Gì

Lương: lên đến 13 triệu

Ăn trưa tại trường, chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding hàng năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chế độ ưu đãi cho con em khi theo học tại hệ thống

Nghỉ lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước

