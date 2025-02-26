Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Laduca làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 202 - 204 Đường Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Kiểm tra các hạch toán ghi sổ các chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hàng kỳ: thu chi tiền mặt, ngân hàng, nhập xuất kho hàng hóa, phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, …

• Xuất hóa đơn GTGT; kiểm tra đối chiếu công nợ; đối soát doanh thu …

• Kiểm kê hàng hóa, CCDC, TSCĐ trong toàn Công ty.

• Kiểm tra và phê duyệt chứng từ kế toán: Đảm bảo rằng tất cả các chứng từ kế toán được kiểm tra và phê duyệt đúng quy trình.

• Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp, giải quyết các tranh chấp nếu có.

• Kiểm tra, đề nghị bù trừ, chi trả quyền lợi khách hàng

• Kiểm soát các hợp đồng kinh tế, các chứng từ phát hành bởi Công ty đảm bảo các văn bản, chứng từ này tuân thủ nguyên tắc tài chính kế toán khi được ủy quyền.

• Xử lý các vấn đề phát sinh tại các đơn vị cơ sở, …

• Chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý nhập - xuất - tồn kho kịp thời

• Hỗ trợ tổng hợp số liệu báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, BCTC năm.

• Quản lý nhân sự, kê khai BHXH, TBXH

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: nữ

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

• Kinh nghiệm: > 3 năm kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệm bán lẻ, dược)

• Thành thạo tin học văn phòng Excel, Word, Pivot table …

• Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Laduca Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 12 – 15 triệu

• Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

• Đào tạo và phát triển cá nhân liên tục.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

• Du lịch hàng năm và các phúc lợi khác như thưởng lễ, tết, sinh nhật và cưới hỏi.

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - Thứ 6: từ 08:30 đến 17:30

- Thứ 7: từ 08:30 đến 12:30 trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Laduca

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin