Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH May H&K Việt Nam làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH May H&K Việt Nam làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH May H&K Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Số T27/2M, Đường N10, Tổ 27 Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tính lương, thưởng cho toàn công ty
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng,…
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng, Đại học
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua công ty may mặc.

Tại Công Ty TNHH May H&K Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thoả thuận lương theo năng lực khi phỏng vấn
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)
- Thưởng lương tháng 13 và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-thuan-job259440
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NNT
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Thuận Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm