Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH May H&K Việt Nam làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Số T27/2M, Đường N10, Tổ 27 Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tính lương, thưởng cho toàn công ty

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng,…

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Cao đẳng, Đại học

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua công ty may mặc.

Tại Công Ty TNHH May H&K Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thoả thuận lương theo năng lực khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…)

- Thưởng lương tháng 13 và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May H&K Việt Nam

