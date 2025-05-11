Tuyển Kế toán tổng hợp TNHH HITOPI VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại TNHH HITOPI VIỆT NAM
Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Vsip 1, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
Kiểm tra sự phù hợp của số dư tài khoản
Kiểm tra sự phù hợp của Báo cáo tài chính
Lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê
Theo dõi và hạch toán các khoản thu - chi, tăng giảm tài khoản cố định
Hạch toán lương và các khoản trích theo lương
Làm việc với Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
_Giới tính : Nữ
_Tuổi từ 28 trở lên
_Có từ 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trở lên
_Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán
_Tiếng Anh tốt
_Thành thạo Microsoft Office
_CV gửi bằng tiếng Anh
Tại TNHH HITOPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Phần ăn tại nhà ăn của công ty
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Du lịch, tiệc công ty hằng năm
Bảo hiểm và các chế độ khác : Thực hiện theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH HITOPI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
