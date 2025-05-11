Tuyển Kế toán tổng hợp TNHH HITOPI VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Vsip 1, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

Kiểm tra sự phù hợp của số dư tài khoản

Kiểm tra sự phù hợp của Báo cáo tài chính

Lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê

Theo dõi và hạch toán các khoản thu - chi, tăng giảm tài khoản cố định

Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

Làm việc với Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ

Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_Giới tính : Nữ

_Tuổi từ 28 trở lên

_Có từ 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trở lên

_Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán

_Tiếng Anh tốt

_Thành thạo Microsoft Office

_CV gửi bằng tiếng Anh

Tại TNHH HITOPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Phần ăn tại nhà ăn của công ty

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Du lịch, tiệc công ty hằng năm

Bảo hiểm và các chế độ khác : Thực hiện theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH HITOPI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin