Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 886B, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện các công việc liên quan đến mảng thuế như: hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, theo dõi thu chi qua tài khoản công ty, theo dõi tồn kho….
Nộp thuế môn bài, các báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, lập cáo tài chính.
Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, sổ sách kế toán, lưu trữ rõ ràng.
Làm việc với Cơ quan thuế (nếu có).
Chấm công, tính lương cho tầm 30 NV.
Báo tăng, giảm, giải quyết chế độ BHXH cho nhân viên.
Làm các công việc liên quan.
Thời gian làm việc/Chế độ/Phúc lợi
