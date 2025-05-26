Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADL PAPERPACKAGING làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 3/107, đường Thủ Khoa Huân, Khu phố Bình Thuận 1, Phường Thuận Giao Bình Dương , Viet Nam, Thuận An, Thị xã Thuận An

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các nhân viên kế toán hạch toán, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Tính giá thành & kết chuyển giá vốn

- Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả..

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ, nghiệp vụ khác, lập Báo cáo KQKD, BCTC, TNCN

- Kiểm tra,quản lý tổng quát công nợ toàn Công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.

- Kiểm tra tính giá thành sản phẩm khi kế toán giá thành chưa làm không kịp.

- In sổ sách kế toán hàng tháng sau khi khoá sổ.

- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, các báo cáo theo yêu cầu các cơ quan.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các Đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Lưu trữ và kiểm tra tất cả hợp đồng kinh tế của Công ty.

- Thực hiện công việc theo sự điều động của cấp trên.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán hoặc chuyên ngành tương đương ...

- Kỹ năng: Biết sử dụng các phần mềm phổ biến và phần mềm về Kế toán …

- Nắm vững các quy định về thuế, tài chính, và các chính sách chế độ khác hiện hành.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, sáng tạo.

- Lịch sự, hòa nhã, đoàn kết với mọi thành viên trong Công ty.

Ăn trưa miễn phí tại Công ty

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Nghỉ phép có lương theo quy định pháp luật

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

