Tuyển Kế toán tổng hợp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 22 Triệu

NHIỆM VỤ CHÍNH

Phát triển bao bì mới:

• Phối hợp với bộ phận Marketing và R&D sản phẩm để phát triển giải pháp bao bì phù hợp cho sản phẩm mới.

• Tìm kiếm, thử nghiệm và đánh giá vật liệu, cấu trúc bao bì mới (màng ghép, thùng carton..)

Cải tiến bao bì hiện tại:

• Phân tích hiệu suất bao bì hiện hữu, đề xuất các cải tiến về chất lượng, độ bền, tính tiện dụng và chi phí.

• Hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến bao bì trong sản xuất và lưu thông.

Làm việc với nhà cung cấp:

• Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp vật liệu bao bì mới.

• Đàm phán kỹ thuật, phối hợp kiểm tra mẫu và thử nghiệm bao bì.

Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật:

• Lập và cập nhật tài liệu kỹ thuật bao bì (specs, bản vẽ, tiêu chuẩn kiểm tra…).

• Đảm bảo bao bì tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thử nghiệm và đánh giá:

• Thực hiện các thử nghiệm cơ lý, tương thích với sản phẩm và điều kiện bảo quản, vận chuyển.

• Phân tích kết quả thử nghiệm, lập báo cáo và đề xuất phương án triển khai.