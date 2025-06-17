Tuyển Kế toán tổng hợp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Asiafoods Corporation
- Bình Dương: Lô x3,x4,x5,x6 đường N15, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
NHIỆM VỤ CHÍNH
Phát triển bao bì mới:
• Phối hợp với bộ phận Marketing và R&D sản phẩm để phát triển giải pháp bao bì phù hợp cho sản phẩm mới.
• Tìm kiếm, thử nghiệm và đánh giá vật liệu, cấu trúc bao bì mới (màng ghép, thùng carton..)
Cải tiến bao bì hiện tại:
• Phân tích hiệu suất bao bì hiện hữu, đề xuất các cải tiến về chất lượng, độ bền, tính tiện dụng và chi phí.
• Hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến bao bì trong sản xuất và lưu thông.
Làm việc với nhà cung cấp:
• Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp vật liệu bao bì mới.
• Đàm phán kỹ thuật, phối hợp kiểm tra mẫu và thử nghiệm bao bì.
Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật:
• Lập và cập nhật tài liệu kỹ thuật bao bì (specs, bản vẽ, tiêu chuẩn kiểm tra…).
• Đảm bảo bao bì tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.
Thử nghiệm và đánh giá:
• Thực hiện các thử nghiệm cơ lý, tương thích với sản phẩm và điều kiện bảo quản, vận chuyển.
• Phân tích kết quả thử nghiệm, lập báo cáo và đề xuất phương án triển khai.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Asiafoods Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asiafoods Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
