Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An
- Bình Dương: Số 259/12, Khu phố 3, Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cửa hàng và sổ sách
Hỗ trợ kiểm tra xuất hóa đơn và kiểm tiền vô hàng ngày
Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu với ngân hàng
Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Tính lương hàng tháng dựa trên bảng chấm công từ HR
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,
Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN quý, năm, làm BCTC năm theo quy định của thuế
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng theo form của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết.
Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kế toán nội bộ
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, hiểu biết về chi phí xây dựng là lợi thế.
Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán MISA
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.
Thời gian làm việc: 7:30h-17h00 làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật hàng tuần.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An
