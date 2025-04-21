Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 259/12, Khu phố 3, Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cửa hàng và sổ sách

Hỗ trợ kiểm tra xuất hóa đơn và kiểm tiền vô hàng ngày

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu với ngân hàng

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Tính lương hàng tháng dựa trên bảng chấm công từ HR

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,

Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN quý, năm, làm BCTC năm theo quy định của thuế

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng theo form của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí kế toán nội bộ

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, hiểu biết về chi phí xây dựng là lợi thế.

Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán MISA

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

Thời gian làm việc: 7:30h-17h00 làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật hàng tuần.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

