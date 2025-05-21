Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: số 3/35 Đường Bình Chuẩn 34, KP. Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Hạch toán chi phí lương, phân bổ chi phí trả trước, đăng ký tài sản, chạy khấu hao hàng tháng
Đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp
Xuất hóa đơn GTGT bán hàng và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng, BCTC hàng năm và theo yêu cầu của Trưởng BP
Hạch toán và làm sổ sách: (Giá thành, thu, chi, báo nợ, báo có, nhập khẩu hàng hóa, chênh lệch tỷ giá, phân bổ, chứng từ tổng hợp,..về thuế) hàng tháng
Phụ trách các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp và BGĐ công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ, Quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 25 trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán,..
Kinh nghiệm : 03 năm trở lên ở vị trí tuyển dụng.
Thành thạo vi tính văn phòng ở mức khá trở lên.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP, MISA
Kỹ tính, trung thực và chịu khó.
Có ý thức kỷ luật, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực: 13.000.000 -15.000.000 đồng/tháng..
Làm việc giờ hành chính: 08h00-17h00, nghỉ chiều Thứ bảy và Chủ Nhật hằng tuần
Làm việc tại Nhà máy Bình Dương: số 3/35 Đường Bình Chuẩn 34, KP. Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Thưởng các dịp lễ/tết (Tết Dương lịch, 30/4, 2/9); Thưởng cuối năm, thưởng tết Nguyên đán,..
Đóng BHXH đầy đủ, du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ, các chế độ thăm hỏi, phép năm ,phúc lợi khác,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53 Ung Văn Khiêm - Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

