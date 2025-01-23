Tuyển Kế toán tổng hợp Mắt Bão BPO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn, đối chiếu công nợ với khách hàng và các nhà cung cấp.

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ các tài liệu chứng từ .

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, làm hồ sơ hoàn thuế của công ty.

- Lập báo cáo tổng hợp, tờ khai thuế GTGT; Lập BCTC, báo cáo thuế TNCN, báo cáo thuế TNDN,...

- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế.

- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.

- Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản.

- Làm các công việc , báo cáo liên quan theo chỉ đạo của giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi. Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp > 2 năm.

- Ưu tiên ứng viên mạnh về thuế và từng làm công ty lĩnh vực sản xuất.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm hoàn thuế GTGT , đã từng tham gia thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: nắm vững , sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa.

- Am hiểu và nắm vững Luật Kế toán , các quy định về thuế, các quy chế, quy định làm việc với cơ quan thuế.

- Có tinh thần học hỏi, cập nhật thường xuyên các thông tư nghị định và luật kế toán mới.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên ra tết có thể đi làm sớm luôn

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Phụ cấp (hoặc thoả thuận theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN)

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ khác như: Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, Thưởng % KPI... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

