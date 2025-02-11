Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Đường TS6 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cửa hàng và sổ sách
Hỗ trợ kiểm tra xuất hóa đơn và kiểm tiền vô hàng ngày
Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu với ngân hàng
Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Tính lương hàng tháng dựa trên bảng chấm công từ HR
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,
Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN quý, năm, làm BCTC năm theo quy định của thuế
Lập báo cáo tài chính theo từng tháng theo form của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết.
Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan đến công việc ứng tuyển.
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên, có bằng kế toán trưởng là một lợi thế.
Thời gian làm việc: 8h-17h00 làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật hàng tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động
Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày lễ, Tết…)
Lương thỏa thuận (tùy kinh nghiệm): từ 12 triệu đến 18 triệu đồng (lương Gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, dãy C3, tổ dân phố cơ khí Yên Viên, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-12-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job288700
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Mắt Bão BPO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Mắt Bão BPO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Hưng Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Hưng Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Phụ Trợ Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 650 USD CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
400 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nước Giải Khát Tân Đô làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty TNHH Nước Giải Khát Tân Đô
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Vạn Lợi (TNHH) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Vạn Lợi (TNHH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Hanacans JSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 800 - 1,200 USD Hanacans JSC
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT F.A.R.M
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công TY TNHH Việt Farm làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 12 Triệu Công TY TNHH Việt Farm
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 17 Triệu JobsGO Recruit
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
9 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Cáp Điện HANAKA-KOREA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Cáp Điện HANAKA-KOREA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Cáp điện Hanaka Korea
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH HÀ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI H2T HÀ NỘI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI H2T HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm