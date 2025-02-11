Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Đường TS6 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cửa hàng và sổ sách

Hỗ trợ kiểm tra xuất hóa đơn và kiểm tiền vô hàng ngày

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu số liệu với ngân hàng

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Tính lương hàng tháng dựa trên bảng chấm công từ HR

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,

Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN quý, năm, làm BCTC năm theo quy định của thuế

Lập báo cáo tài chính theo từng tháng theo form của công ty và các báo cáo giải trình chi tiết.

Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan đến công việc ứng tuyển.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trở lên, có bằng kế toán trưởng là một lợi thế.

Thời gian làm việc: 8h-17h00 làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ chủ nhật hàng tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động

Đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày lễ, Tết…)

Lương thỏa thuận (tùy kinh nghiệm): từ 12 triệu đến 18 triệu đồng (lương Gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHIỆP PSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin