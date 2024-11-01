Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Xuất, nhập kho hàng ngày cho xưởng sản xuất hoạt động

- Đặt hàng các nhà cung cấp

- Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

-Hàng tháng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê chốt chứng từ

- Thống kê, tổng hợp, cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Báo cáo trực tiếp kết quả công việc cho quản lý

- Nữ: Tuổi từ 23 trở lên

- Có kinh nghiệm 01 đến 02 năm trong các công việc theo bảng mô tả công việc (Công ty có kế hoạch đào tạo lao động chưa có kinh nghiệm)

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Có kinh nghiệm kế toán kho, sử dụng phần mềm Misa trong sản xuất là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH V-Honest Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7 đến 9 triệu

Được đi du lịch 1 năm/ lần

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng tháng lương 13 theo hệ số đánh giá

Quà tặng các ngày trung thu, các ngày lễ tết

