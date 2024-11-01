Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH V-Honest
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Xuất, nhập kho hàng ngày cho xưởng sản xuất hoạt động
- Đặt hàng các nhà cung cấp
- Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
-Hàng tháng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê chốt chứng từ
- Thống kê, tổng hợp, cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Báo cáo trực tiếp kết quả công việc cho quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ: Tuổi từ 23 trở lên
- Có kinh nghiệm 01 đến 02 năm trong các công việc theo bảng mô tả công việc (Công ty có kế hoạch đào tạo lao động chưa có kinh nghiệm)
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
- Có kinh nghiệm kế toán kho, sử dụng phần mềm Misa trong sản xuất là 1 lợi thế.
Tại Công ty TNHH V-Honest Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 7 đến 9 triệu
Được đi du lịch 1 năm/ lần
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng tháng lương 13 theo hệ số đánh giá
Quà tặng các ngày trung thu, các ngày lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH V-Honest
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
