Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 115, Đường Lý Anh Tông, Võ Cường, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày.
• Lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm.
• Quản lý sổ cái và các tài khoản kế toán.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
• Phân tích số liệu tài chính để cung cấp các đề xuất cải thiện hiệu suất tài chính.
• Hỗ trợ trong việc kiểm toán và chuẩn bị tài liệu cho các cơ quan kiểm tra.
• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán cấp dưới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
• Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên.
• Hiểu biết vững về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.
• Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán và Microsoft Office.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Tinh thần trách nhiệm và chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 40, đường N5, khu dân cư dịch vụ Tân Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

