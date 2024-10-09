Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC
- Bắc Ninh: Cụm Công Nghiệp Trí Quả, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán tại nhà máy
Tính, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC dưới nhà máy
Hàng ngày, thực hiện lệnh sản xuất hàng sơ chế, hàng bò tuyết. Theo dõi định mức hao hụt thực tế so với định mức quy định. Nếu có bất cứ vấn đề nào bất thường sẽ tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo quản lý trực tiếp
Kiểm tra lương nhà máy
Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy
Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho Trưởng bộ phận nếu có sự chỉ đạo.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 30 trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm tại vị trí kế toán Tổng hợp
Ưu tiên có kinh nghiệm đã làm các công ty về thực phẩm
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản; Giao tiếp lịch thiệp, vui vẻ, hòa đồng.
Có sức khỏe tốt, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc, có chí tiến thủ.
Sử dụng máy tính thành thạo: Word, Excel, Email / Internet/ phần mềm Amis
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,...
Thưởng cuối năm, thưởng lễ Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được xét khen thưởng, vinh danh cuối năm
Cơ hội thăng tiến cao với các chức vụ phù hợp với năng lực
Đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc.
Thời gian làm việc (giờ hành chính): 8:00 - 17:00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần
Nghỉ Chủ nhật và ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, được phát huy hết khả năng của mình trong công việc.
Được tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
