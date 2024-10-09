Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cụm Công Nghiệp Trí Quả, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động kế toán tại nhà máy Tính, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC dưới nhà máy Hàng ngày, thực hiện lệnh sản xuất hàng sơ chế, hàng bò tuyết. Theo dõi định mức hao hụt thực tế so với định mức quy định. Nếu có bất cứ vấn đề nào bất thường sẽ tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo quản lý trực tiếp Kiểm tra lương nhà máy Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho Trưởng bộ phận nếu có sự chỉ đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 30 trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán Có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm tại vị trí kế toán Tổng hợp Ưu tiên có kinh nghiệm đã làm các công ty về thực phẩm Tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản; Giao tiếp lịch thiệp, vui vẻ, hòa đồng. Có sức khỏe tốt, chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc, có chí tiến thủ. Sử dụng máy tính thành thạo: Word, Excel, Email / Internet/ phần mềm Amis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG TTC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,... Thưởng cuối năm, thưởng lễ Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty Được xét khen thưởng, vinh danh cuối năm Cơ hội thăng tiến cao với các chức vụ phù hợp với năng lực Đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc. Thời gian làm việc (giờ hành chính): 8:00 - 17:00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần Nghỉ Chủ nhật và ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, được phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm cùng công ty,...

