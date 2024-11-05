Tuyển Kế toán tổng hợp Catalan Ceramics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu Đồng Chúa – Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Lập kế hoạch thanh toán, làm các hồ sơ thanh toán, vay vốn ngân hàng, làm việc với ngân hàng về hạn mức, bảo lãnh, LC…

- Kiểm soát các số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính.

- Kiểm soát các chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

- Lập và phân tích tài chính, phân tích các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

- Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm.

- Hạch toán việc nhập kho hàng hóa, vật tư

- Nhập vật tư vào phần mềm kế toán Lập phiếu xuất/nhập kho theo yêu cầu

- Báo cáo lượng vật tư còn tồn lên cấp trên và lập kế hoạch nhập thêm hàng hóa

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán và phần mềm quản lý văn phòng.

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, chăm chỉ và sáng tạo trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập.

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm luôn

Tại Catalan Ceramics Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12-18 triệu

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng 01 bữa cơm ca/ ngày làm việc

- Hàng năm được xét đi tham quan, nghỉ mát phục hồi sức khỏe

- Có cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Catalan Ceramics

