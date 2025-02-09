Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Hưng Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tập hợp, lưu trữ, xử lý các số liệu, dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh

- Nhập dữ liệu và phản ánh nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm kế toán

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi đưa chúng vào sổ sách kế toán

- Kiểm soát và theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.

- Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, Báo cáo tài chính

- Theo dõi và cân đối đầu vào đầu ra và các vật tư, phụ tùng của xưởng sửa chữa xe, hạng mục xây dựng, hạng mục duy trì vệ sinh môi trường

- Xuất hóa đơn GTGT đầu ra

- Làm các công việc khác của phòng kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững kỹ năng chuyên môn

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic

- Khả năng phân tích và tổng hợp số liệu

- Tính trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm kế toán (ưu tiên thành thạo phần mềm misa)

- Có khả năng làm độc lập

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên

- Biết làm về BHXH, am hiểu về luật thuế, luật kế toán, luật BHXH

- Có kỹ năng về tin học văn phòng và kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực sửa chữa xe ô tô, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực môi trường

Tại Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định và nội quy của công ty

- Mức lương: theo thỏa thuận và năng lực.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Văn phòng trụ sở công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát: Số 32A, đường Chu Huân, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Hưng Phát

