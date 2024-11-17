Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra giấy tờ tài liệu liên quan
- Quản lý dư nợ trái phiếu
- Thực hiện công việc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
- Quản lý chính sách thuế
- Quản lý chốt chi phí
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Kế toán hoặc Kiểm toán
- Đã có từ 01 năm kinh nghiệm từ vị trí tương đương
- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm của ứng viên
- Công ty có xe đưa đón từ Hà Nội - Bắc Ninh
- Công ty tham gia đầy đủ chế độ BHXH dành cho người lao động ngay từ khi thử việc
- Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng, kiến thức liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
