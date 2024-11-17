Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra giấy tờ tài liệu liên quan

- Quản lý dư nợ trái phiếu

- Thực hiện công việc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

- Quản lý chính sách thuế

- Quản lý chốt chi phí

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Kế toán hoặc Kiểm toán

- Đã có từ 01 năm kinh nghiệm từ vị trí tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm của ứng viên

- Công ty có xe đưa đón từ Hà Nội - Bắc Ninh

- Công ty tham gia đầy đủ chế độ BHXH dành cho người lao động ngay từ khi thử việc

- Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng, kiến thức liên quan

