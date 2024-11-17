Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu 4,6 ha, thôn Hữu Lũng, phố Quán Trắng, TT Lim, Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý mọi khoản thu/ chi phát sinh theo quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm
Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi phải khớp với chứng từ gốc
Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng, ghi chép chi phí mua hàng và công nợ với nhà cung cấp;
Tính giá nhập kho cho hàng nhập, hàng nhập khẩu, và đối chiếu với những bộ phận liên quan;
Lập báo cáo xuất nhập tồn cuối tháng hoặc theo yêu cầu của bộ phân liên quan;
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hay đột xuất trong Công ty;
Nhập hóa đơn chứng từ thuế lên phần mềm theo hướng dẫn của Kế toán trưởng
Lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý khi có những tồn tại trong kiểm kê như: Chênh lệch hàng hóa giữa sổ sách và thực tế, chất lượng hàng hóa không đảm bảo, hàng chậm lưu chuyển...
Sắp xếp, phân loại, lưu trữ chứng từ kế toán một cách đầy đủ, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lý, rà soát chứng từ;
Công việc khác: Thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nữ tốt nghiệp Đại học chính quy các trường Kinh tế QD, Tài chính KT, Ngân hàng
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong công ty thương mại / logistics / xuất khẩu
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao
Trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp cao.
Thái độ làm việc nghiêm túc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 09-13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.
Chế độ sinh nhật, kết hôn, sinh con... thưởng các ngày lễ tết, Lương tháng 13 (14, 15 tùy theo tình hình hoạt động công ty).
Đi du lịch, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật và công ty.
Được xét thưởng khi đạt doanh thu cao cùng phòng Kinh Doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: kho xăng dầu Xuân Giang, thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

