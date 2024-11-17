Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu 4,6 ha, thôn Hữu Lũng, phố Quán Trắng, TT Lim, Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý mọi khoản thu/ chi phát sinh theo quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm

Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi phải khớp với chứng từ gốc

Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng, ghi chép chi phí mua hàng và công nợ với nhà cung cấp;

Tính giá nhập kho cho hàng nhập, hàng nhập khẩu, và đối chiếu với những bộ phận liên quan;

Lập báo cáo xuất nhập tồn cuối tháng hoặc theo yêu cầu của bộ phân liên quan;

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hay đột xuất trong Công ty;

Nhập hóa đơn chứng từ thuế lên phần mềm theo hướng dẫn của Kế toán trưởng

Lập biên bản kiểm kê, đề xuất xử lý khi có những tồn tại trong kiểm kê như: Chênh lệch hàng hóa giữa sổ sách và thực tế, chất lượng hàng hóa không đảm bảo, hàng chậm lưu chuyển...

Sắp xếp, phân loại, lưu trữ chứng từ kế toán một cách đầy đủ, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo thuận tiện cho công tác quản lý, rà soát chứng từ;

Công việc khác: Thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nữ tốt nghiệp Đại học chính quy các trường Kinh tế QD, Tài chính KT, Ngân hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong công ty thương mại / logistics / xuất khẩu

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp cao.

Thái độ làm việc nghiêm túc, có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 09-13 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.

Chế độ sinh nhật, kết hôn, sinh con... thưởng các ngày lễ tết, Lương tháng 13 (14, 15 tùy theo tình hình hoạt động công ty).

Đi du lịch, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật và công ty.

Được xét thưởng khi đạt doanh thu cao cùng phòng Kinh Doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LỘC NINH

