Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 17 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô LD7, Đường Số 2, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

1. Doanh thu

• Kiểm tra bộ hồ sơ bán hàng

• Xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu

• Hạch toán doanh thu vào phần mềm

2. Nhập khẩu (phát sinh 4 tháng/ lần)

Kiểm tra bộ hồ sơ nhập khẩu và hạch toán vào phần mềm, đóng thuế

3. Kho

• Kiểm tra báo cáo kho thành phẩm, nguyên liệu từ Kế Toán Kho, đảm bảo báo cáo kho đúng với chứng từ kế toán

• Hạch toán vào phần mềm nhập kho/xuất kho thành phẩm và nguyên liệu

• Kiểm kê kho thành phẩm, nguyên liệu hằng tháng

4. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép,

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công Tyđảm bảo đúng theo quy định pháp luật

5. Báo cáo tài chính/ Báo cáo Thuế

- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, năm và thực hiện giải trình chi tiết các số liệu trong báo cáo

- Báo cáo thuế định kỳ theo quy định: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, nghiệp vụ khác

- Hồ sơ hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế: Định kỳ tổng hợp tờ khai xuất khẩu và bảng kê hóa đơn mua vào

- Khai báo thuế GTGT, TNCN, hoàn thuế GTGT, TNDN, BCTC trên phần mềm HTKK và khai báo trên trang web của tổng cục thuế.

- Nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trên trang web của tổng cục thuế.

6. Nhân sự

- Tính lương

- Theo dõi và quản lý các chế độ bảo hiểm cho người lao động, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm xã hội.

• Có bằng Cao đẳng, Đại học chuyên ngành về Tài chính, Ngân hàng, Kế toán

• Thành thạo phần mềm kế toán Amis

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế Toán Tổng Hợp

• Có tinh thần chủ động trong công việc

• Độ tuổi: 1991 – 1995

• Mức lương: 17 – 20 triệu

• Thử việc: full lương

• Công ty Quy Mô nhỏ: từ 10 – 15 nhân viên

• Lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định Luật lao động Việt Nam.

• Thưởng: sinh nhật (500k); quà 8/3;….

• Môi trường làm việc thân thiện, gần gủi và hòa đồng.

• Được tham gia BHXH đầy đủ.

