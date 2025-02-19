Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

1. Quản lý nguyên vật liệu

- Lập bút toán ghi nhận công nợ NCC (Purchase Invoice)

- Tạo Sale Order xuất bán thành phẩm, phế liệu,...

- Đối chiếu & điều chỉnh biên bản kiểm kê trong kho và sản xuất

- Nhập xuất phế phẩm, phế liệu, hàng lỗi

- Kiểm tra đối chiếu vật tư đã xuất trong lệnh sản xuất với BOM ban hành

- Xử lý vật tư trả lại NCC

- Kiểm tra báo cáo VTTH

- Kiểm tra quyết toán NVL, bán thành phẩm

2. Quản lý CCDC, TSCĐ

- Ghi nhận công nợ nhà cung cấp

- Nhập tài sản

- Xuất sử dụng (Internal Use)

- Tập hợp và theo dõi các công trình, dự án TK2411

- Kiểm kê & điều chỉnh CCDC, TSCĐ khi có yêu cầu

- Khấu hao tài sản cố định, phân bổ CCDC

3. Quản lý thành phẩm

- Kiểm tra xuất thành phẩm của ngày hôm trước, lập Hóa đơn bán hàng để lên doanh thu (Sale Invoice)