Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 800 USD
1. Quản lý nguyên vật liệu
- Lập bút toán ghi nhận công nợ NCC (Purchase Invoice)
- Tạo Sale Order xuất bán thành phẩm, phế liệu,...
- Đối chiếu & điều chỉnh biên bản kiểm kê trong kho và sản xuất
- Nhập xuất phế phẩm, phế liệu, hàng lỗi
- Kiểm tra đối chiếu vật tư đã xuất trong lệnh sản xuất với BOM ban hành
- Xử lý vật tư trả lại NCC
- Kiểm tra báo cáo VTTH
- Kiểm tra quyết toán NVL, bán thành phẩm
2. Quản lý CCDC, TSCĐ
- Ghi nhận công nợ nhà cung cấp
- Nhập tài sản
- Xuất sử dụng (Internal Use)
- Tập hợp và theo dõi các công trình, dự án TK2411
- Kiểm kê & điều chỉnh CCDC, TSCĐ khi có yêu cầu
- Khấu hao tài sản cố định, phân bổ CCDC
3. Quản lý thành phẩm
- Kiểm tra xuất thành phẩm của ngày hôm trước, lập Hóa đơn bán hàng để lên doanh thu (Sale Invoice)
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
