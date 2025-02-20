Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MyAcc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Công ty TNHH MyAcc
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH MyAcc

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1B

- Hateco Apollo, Đ. Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt: theo dõi thu chi hàng ngày
Kiểm tra các chứng từ thanh toán bao gồm tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ
Theo dõi, tập hợp, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép và báo cáo thuế GTGT/ TNDN,..
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Lập báo cáo tổng kết hàng tháng, hàng quý, hằng năm.
Một số công việc sẽ được trưởng bộ phận giao nhiệm vụ.
Tính Lương Theo dõi và đối chiếu công nợ BHXH.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ năm 1995 – 2000 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office, các phần mềm kế toán liên quan: MISA,Viettel là điểm cộng
Am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính DN là một lợi thế
Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Có kỹ năng phân tích và lập báo cáo

Tại Công ty TNHH MyAcc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-12tr tháng và thưởng theo năng lực.
Thử việc 2 tháng. Hưởng 80% lương.
Thưởng tết tháng lương thứ 13.
Tham gia chế độ BHXH, nghỉ Lễ Tết, .... Và phúc lợi khác theo quy định của CTy (Team building, du lịch).
Được hướng dẫn và đào tạo để tiếp cận các kỹ năng cao hơn.
Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h30-17h30 các ngày từ T2-T7 ( nghỉ có phép 1 ngày/ tháng)
Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MyAcc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: CT1B - Hateco Apollo, Đ. Xuân Phương, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

