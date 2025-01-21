Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trách nhiệm:

1. Chịu sự phân công, quản lý của kế toán trưởng.

2. Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo quản trị, báo kế toán cho kế toán trưởng.

3. Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ các chứng từ, giao dịch trước khi kế toán trưởng phê duyệt.

4. Tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết, kiểm tra số liệu chi tiết và sổ tổng hợp.

5. Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.

6. Lập báo cáo tài chính theo quy định và quy chế công ty

7. Cung cấp và giải trình số liệu cho các cơ quan thuế, kiểm toán.

8. Lưu trữ số liệu kế toán theo quy định.

Quyền hạn:

1. Yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện điều chỉnh khi phát hiện sai sót.

3. Kiến nghị kế toán trưởng xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán, trường hợp không được xử lý thỏa đáng có quyền báo cáo lãnh đạo Công ty (bằng văn bản).

4. Đề xuất với kế toán trưởng các biện pháp nhằm cải tiến bộ máy kế toán, các kiến thức chuyên môn có lợi cho công tác quản lý kế toán công ty

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc trong lĩnh vực kế toán/tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm 5 năm cho vị trí tương đương.

- Am hiểu các quy định về kế toán và thuế.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, phần mềm Thuế và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH

Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực

Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

Du lịch, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.