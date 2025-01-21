Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trách nhiệm:
1. Chịu sự phân công, quản lý của kế toán trưởng.
2. Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo quản trị, báo kế toán cho kế toán trưởng.
3. Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ các chứng từ, giao dịch trước khi kế toán trưởng phê duyệt.
4. Tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết, kiểm tra số liệu chi tiết và sổ tổng hợp.
5. Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.
6. Lập báo cáo tài chính theo quy định và quy chế công ty
7. Cung cấp và giải trình số liệu cho các cơ quan thuế, kiểm toán.
8. Lưu trữ số liệu kế toán theo quy định.
Quyền hạn:
1. Yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ.
2. Yêu cầu và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện điều chỉnh khi phát hiện sai sót.
3. Kiến nghị kế toán trưởng xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán, trường hợp không được xử lý thỏa đáng có quyền báo cáo lãnh đạo Công ty (bằng văn bản).
4. Đề xuất với kế toán trưởng các biện pháp nhằm cải tiến bộ máy kế toán, các kiến thức chuyên môn có lợi cho công tác quản lý kế toán công ty

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc trong lĩnh vực kế toán/tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm 5 năm cho vị trí tương đương.
- Am hiểu các quy định về kế toán và thuế.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, phần mềm Thuế và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH
Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lịch, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

