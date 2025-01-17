Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lập BCTC nội bộ tháng/quý/năm.
Lập BCTC quản trị tháng/quý/ năm (BC quản trị doanh thu/chi phí hoạt động/ giá thành).
Lập báo cáo tài chính ngân hàng (khi có yêu cầu).
Phụ trách BCTC công ty thành viên khi có yêu cầu.
Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý: tờ khai thuế GTGT, tờ khai TNCN.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng tiền thuế, tiến độ hoàn thuế.
Theo dõi hồ sơ nguồn gốc hàng hóa, vật tư. Đánh giá nhà cung cấp về hồ sơ nguồn gốc hàng hóa, chứng từ thanh toán, đề xuất bộ phận mua hàng chọn lựa nhà cung cấp phù hợp.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của KTT/ cơ quan thuế/ Cơ quan kiểm toán.
Kiểm soát chứng từ, kiểm tra các định khoản của kế toán viên.
Hỗ trợ kế toán trưởng hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên.
Kiểm tra đối chiếu và cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp.
Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ tính chính xác, hợp lý với các báo cáo chi tiết, điều chỉnh lại số liệu khi có sai sót.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các nhà máy trực thuộc công ty.
Lập các báo cáo thực trạng và kết quả công tác kiểm kê.
Đối chiếu rà soát khớp số liệu công nợ phải thu ngoại tệ trên sổ sách khớp với công nợ thực tế.
Thực hiện kiểm soát đầu vào vật tư hàng hóa, định mức sản xuất, phân tích bảng tiêu hao vật tư.
Lưu trữ hồ sơ kịp thời hằng ngày, hằng tuần.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng /Trưởng phòng.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
Am hiểu các văn bản thuế, chuẩn mực kế toán, tính giá thành.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, viết quy trình.
Thành thạo phần mềm kế toán, thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng tổng hợp phân tích dữ liệu.
Trung thực, cẩn thận.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14.000.000đ-18.000.000đ.
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật.
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết, du lịch, teambuilding... theo kết quả kinh doanh
Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ..
Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ngã Tư Vác, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

