Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CEO Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Tiếp nhận và tổng hợp tất cả những đề xuất, đề nghị liên quan đến thanh toán, tạm ứng của các phòng ban và xử lý.

Theo dõi và hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ của dự án, sản phẩm.

Đối chiếu công nợ, hoa hồng với NCC và CĐT.

Lập báo cáo công nợ NCC, CĐT. Theo dõi và lên kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ gửi Trưởng bộ phận.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.

Các công việc liên quan đến lương, BHXH.

Tham gia thực hiện báo cáo thuế, BCTC

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BLĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp

Sử dụng tốt excel, phần mềm Misa

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000đ- 15.000.000đ.

Được hưởng theo chương trình thưởng Tháng, Quý, Năm của Công ty.

Thưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Đóng BHXH đầy đủ. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép... theo quy định.

Teambuilding định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

