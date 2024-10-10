Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam
- Hà Nội: Số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo quản trị nội bộ thường xuyên, đột xuất
Quản lý, theo dõi kiểm soát hồ sơ thanh toán, theo dõi và hạch toán công nợ
Lập Báo cáo Tài chính
Cung cấp, giải trình phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan thuế, cung cấp hồ sơ sổ sách cho ngân hàng khi có yêu cầu
Theo dõi tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
Quản lý các khoản mục chi phi theo kế hoạch ngân sách
Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và hỗ trợ công việc của kế trưởng khi cần
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp khoa kế toán các trường đại học: Kinh tế, Tài chính, Xây dựng
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty về lĩnh vực thi công, xây dựng, cơ điện,...
Thành thạo tin học văn phòng, phầm mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Misa
Có am hiểu các quy định về thuế, BHXH ...
Có am hiểu về các vật tư ngành xây lắp điện - xây dựng
Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và các đối tác
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, có thể làm thêm giờ khi có yêu cầu của công việc
Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt
Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15 - 20 triệu/ Tháng. Đặc biệt: Mức lương và vị trí công việc có thể cao hơn mức lương đề nghị của công ty nếu ứng viên có năng lực tốt hơn
Thời gian thử việc từ 0 đến 2 tháng (tùy theo năng lực của ứng viên)
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, thưởng xếp hạng đánh giá tháng theo quy chế riêng của công ty hiện tại đang áp dụng, du lịch nghỉ mát,nghỉ phép,...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được tăng lương theo năng lực
Luôn được đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội để phát triển kiến thức, kỹ năng mềm
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7 (Làm 2 thứ 7 và nghỉ 2 thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
