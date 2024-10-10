Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo quản trị nội bộ thường xuyên, đột xuất Quản lý, theo dõi kiểm soát hồ sơ thanh toán, theo dõi và hạch toán công nợ Lập Báo cáo Tài chính Cung cấp, giải trình phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan thuế, cung cấp hồ sơ sổ sách cho ngân hàng khi có yêu cầu Theo dõi tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ Quản lý các khoản mục chi phi theo kế hoạch ngân sách Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và hỗ trợ công việc của kế trưởng khi cần

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp khoa kế toán các trường đại học: Kinh tế, Tài chính, Xây dựng Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty về lĩnh vực thi công, xây dựng, cơ điện,... Thành thạo tin học văn phòng, phầm mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Misa Có am hiểu các quy định về thuế, BHXH ... Có am hiểu về các vật tư ngành xây lắp điện - xây dựng Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp và các đối tác Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, có thể làm thêm giờ khi có yêu cầu của công việc Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt

Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 20 triệu/ Tháng. Đặc biệt: Mức lương và vị trí công việc có thể cao hơn mức lương đề nghị của công ty nếu ứng viên có năng lực tốt hơn Thời gian thử việc từ 0 đến 2 tháng (tùy theo năng lực của ứng viên) Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, thưởng xếp hạng đánh giá tháng theo quy chế riêng của công ty hiện tại đang áp dụng, du lịch nghỉ mát,nghỉ phép,...). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến Được tăng lương theo năng lực Luôn được đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội để phát triển kiến thức, kỹ năng mềm Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7 (Làm 2 thứ 7 và nghỉ 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam

