Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OF03 - 11, Tầng 3, Tòa nhà West Point W1 - W2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nắm vững và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; - Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; - Theo dõi và cân đối doanh thu, chi phí, giá vốn hợp lý theo quy định hiện hành; - Lên và lập được các báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo quy định hiện hành; - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách phù hợp với hóa đơn chứng từ và tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành; - Tổ chức quản lý và kiểm soát việc tính thuế, nộp thuế của Công ty; - Làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, ngân hàng, bảo hiểm ...); - Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban lãnh đạo công ty.

- Nắm vững và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Theo dõi, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả;

- Theo dõi và cân đối doanh thu, chi phí, giá vốn hợp lý theo quy định hiện hành;

- Lên và lập được các báo cáo thuế, báo cáo thống kê theo quy định hiện hành;

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách phù hợp với hóa đơn chứng từ và tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tổ chức quản lý và kiểm soát việc tính thuế, nộp thuế của Công ty;

- Làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, ngân hàng, bảo hiểm ...);

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán; - Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương; - Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng; - Nắm được các quy định pháp luật Thuế hiện hành; - Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc, đạo đức nghệ nghiệp tốt; - Kỹ năng excel tốt, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA; - Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng và đã lập gia đình.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán;

- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng;

- Nắm được các quy định pháp luật Thuế hiện hành;

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc, đạo đức nghệ nghiệp tốt;

- Kỹ năng excel tốt, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA;

- Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng và đã lập gia đình.

Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15-20 triệu + Phụ cấp ăn (40k/ngày) - Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe; nhận 100% phụ cấp trong thời gian thử việc. - Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, thưởng dự án (theo quy định của Công ty). - Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 08/3, 20/10, ngày sinh nhật, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi, ngày Lễ gia đình, Tết Dương lịch,... - BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành. - Chương trình khám sức khỏe cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding, thăm hỏi hiếu, hỷ, sinh con, ốm đau,...

- Mức lương từ 15-20 triệu + Phụ cấp ăn (40k/ngày)

Mức lương từ 15-20 triệu + Phụ cấp ăn (40k/ngày)

- Phụ cấp: Ăn trưa, gửi xe; nhận 100% phụ cấp trong thời gian thử việc.

- Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm, thưởng dự án (theo quy định của Công ty).

- Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 08/3, 20/10, ngày sinh nhật, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi, ngày Lễ gia đình, Tết Dương lịch,...

- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

- Chương trình khám sức khỏe cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding, thăm hỏi hiếu, hỷ, sinh con, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin