Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Lô 10A, Trung Yên,Trung Hòa,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán Cân đối dữ liệu kế toán báo cáo theo định kỳ quản lý phòng kế toán ... xử lý các công việc phát sinh

Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng

Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán

Cân đối dữ liệu kế toán

báo cáo theo định kỳ

quản lý phòng kế toán ...

xử lý các công việc phát sinh

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán Tin học văn phòng thành thạo

kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp

các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán

Tin học văn phòng thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn Du lịch, du xuân hàng năm Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1 các chế độ khác theo quy định của công ty

Lương thỏa thuận

BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn

Du lịch, du xuân hàng năm

Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1

các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin