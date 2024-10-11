Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, Lô 10A, Trung Yên,Trung Hòa,, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng
Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán
Cân đối dữ liệu kế toán
báo cáo theo định kỳ
quản lý phòng kế toán ...
xử lý các công việc phát sinh
Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng
Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán
Cân đối dữ liệu kế toán
báo cáo theo định kỳ
quản lý phòng kế toán ...
xử lý các công việc phát sinh
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán Tin học văn phòng thành thạo
kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp
các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán
Tin học văn phòng thành thạo
kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp
các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán
Tin học văn phòng thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn Du lịch, du xuân hàng năm Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1 các chế độ khác theo quy định của công ty
Lương thỏa thuận
BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn
Du lịch, du xuân hàng năm
Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1
các chế độ khác theo quy định của công ty
Lương thỏa thuận
BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn
Du lịch, du xuân hàng năm
Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1
các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI