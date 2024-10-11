Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, Lô 10A, Trung Yên,Trung Hòa,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán Cân đối dữ liệu kế toán báo cáo theo định kỳ quản lý phòng kế toán ... xử lý các công việc phát sinh
Tập hợp chứng từ và hạch toán theo định hướng
Kiểm soát các bút toán của phòng kế toán
Cân đối dữ liệu kế toán
báo cáo theo định kỳ
quản lý phòng kế toán ...
xử lý các công việc phát sinh

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán Tin học văn phòng thành thạo
kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp bán hàng vào khu công nghiệp
các kỹ năng chuyên môn và phần mềm kế toán
Tin học văn phòng thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn Du lịch, du xuân hàng năm Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1 các chế độ khác theo quy định của công ty
Lương thỏa thuận
BHXH sau khi hêt thử việc ký hợp đồng chính thức thì đóng bảo hiểm luôn
Du lịch, du xuân hàng năm
Tăng lương 1 năm 1 lần vào 1.1
các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 lô 10 A KĐT Trung Yên Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

