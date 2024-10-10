Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa UDIC WestLake, Đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Ghi nhận và kiểm soát số liệu: Ghi chép và kiểm tra tính chính xác của các giao dịch tài chính, bao gồm nhập liệu vào hệ thống kế toán; Kiểm soát và lưu trữ chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Lập báo cáo tài chính nội bộ: Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm) theo yêu cầu của ban lãnh đạo; Lập báo cáo phân tích chi phí, doanh thu, lãi lỗ để hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Phân tích số liệu tài chính: Thực hiện phân tích dữ liệu tài chính để đưa ra các báo cáo và nhận định về tình hình tài chính của doanh nghiệp; Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện.

Quản lý ngân sách: Tham gia xây dựng ngân sách hàng năm và theo dõi tình hình thực hiện ngân sách, phát hiện và xử lý các sai lệch kịp thời; Đưa ra các khuyến nghị nhằm tối ưu hóa chi phí và nguồn lực.

Hỗ trợ kiểm toán: Chuẩn bị tài liệu và thông tin cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài; Phối hợp với các đơn vị kiểm toán để đảm bảo quy trình kiểm toán diễn ra suôn sẻ.

Cải tiến quy trình: Nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình làm việc trong phòng kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc; Tham gia đào tạo và hướng dẫn các nhân viên mới về quy trình kế toán.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan;

Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương; Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán hoặc tài chính doanh nghiệp sẽ là một lợi thế.

Kỹ năng: Thành thạo phần mềm kế toán (như MISA, Fast, hoặc phần mềm tương đương) và tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính rõ ràng, chi tiết.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các phòng ban khác.

Tính cách: Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường nhanh chóng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Shophouse 17, toà UDIC Westlake, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội (sảnh Thương Mại)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIDEVCO VIỆT NAM

