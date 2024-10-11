Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Ban tài chính về việc thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật. Cung cấp thông tin tài chính kế toán một cách trung thực, đầy đủ, khách quan, chính xác, kịp thời và toàn diện về mọi mặt hoạt động của Công ty khi Ban tài chính có yêu cầu; Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Công ty Chủ động tổng hợp số liệu, lập Báo cáo tài chính Tháng/quý/Năm theo quy định; Chủ động lập các báo cáo quản trị theo định kỳ hàng tuần/hàng tháng báo cáo Ban tài chínhlãnh đạo Công ty và tập đoàn đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định Lập phương án tối ưu hóa chi phí Cân đối dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản của Công ty Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự; Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán viên trong Công ty; Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài.chính tại công ty Tổ chức các công tác về thuế như: Kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn, hướng dẫn các vấn đề tuân thủ pháp luật thuế cho các đơn vị, bộ phận. Trực tiếp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động kiểm toán/thanh tra/kiểm tra/quyết toán với các cơ quan Nhà nước Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban tài chính Tập đoàn và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy – chuyên ngành kế toán doanh nghiệp-kiểm toán, tài chính (ưu tiên: ĐHTM, KTQD, HVTC,),có chứng chỉ KTT ( chi tiết trao đổi khi pv) Có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu mônvề Kế toán , Tài chính, và Kế toán thuế. Đã tham gia các đợt quyết toán thuế Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, trong đó có ít nhất 02 năm làm việc tại các CĐT, nhà thầu xây dựng lớn Sử dụng tin học văn phòng đặc biệt là excel, word thành thạo Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ Có tinh thần trách nhiệm cao Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực Xét tăng lương theo năng lực và mức độ cống hiến. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. Thưởng tháng lương thứ 13 và quy định của Công ty Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.