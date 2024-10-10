Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định pháp luật và quy trình của công ty.

- Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính, ...).

- Theo dõi và quản lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.Kiểm soát và lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách.

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thuế và các quy định tài chính liên quan.

- Lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán hệ chính quy.

- Kinh nghiệm: 8-10 năm

- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, phần mềm kế toán Misa.

Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có khả năng tổ chức và giám sát công việc;

- Nắm vững các quy định về Luật kế toán, các Nghị định, Thông tư và chính sách thuế hiện hành;

- Có khả năng làm việc độc lập. Thật thà, trung thực, cẩn trọng, mẫn cán, tinh thần trách nhiệm cao trước các công việc thuộc trách nhiệm của mình, hoàn thành và báo cáo công việc đúng hạn

Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. gắn bó lâu dài - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng lương tháng 13 theo quy định của Cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM

