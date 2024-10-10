Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
- Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định pháp luật và quy trình của công ty.
- Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo tài chính, ...).
- Theo dõi và quản lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.Kiểm soát và lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ sổ sách.
- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thuế và các quy định tài chính liên quan.
- Lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán hệ chính quy.
- Kinh nghiệm: 8-10 năm
- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, phần mềm kế toán Misa.
Tiêu chuẩn và điều kiện:
- Có khả năng tổ chức và giám sát công việc;
- Nắm vững các quy định về Luật kế toán, các Nghị định, Thông tư và chính sách thuế hiện hành;
- Có khả năng làm việc độc lập. Thật thà, trung thực, cẩn trọng, mẫn cán, tinh thần trách nhiệm cao trước các công việc thuộc trách nhiệm của mình, hoàn thành và báo cáo công việc đúng hạn
Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. gắn bó lâu dài - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng lương tháng 13 theo quy định của Cty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ET VIỆT NAM
